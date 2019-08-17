Митинг КПРФ на проспекте Сахарова собрал около четырех тысяч человек

Митинг КПРФ в Москве Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В согласованном субботнем митинге коммунистов "За честные выборы" на проспекте Академика Сахарова в Москве участвует около 4 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Со своей стороны организация "Белый счетчик", ведущая подсчет участников массовых акций, сообщает, что, по данным на 12:45, в акции приняли участие 3,9 тыс. человек.

В Москве сейчас идет небольшой дождь.

К собравшимся на митинге обратился председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, который выступил за "восстановление Советского Союза в новом облике".

"Сегодня есть выбор - выбор в пользу союза государственно-патриотических сил. Все готово - не хватает общей воли, общего поступка и организованности в ходе выборной кампании. Предстоящие выборы могут усилить позиции государственно-патриотических сил", - заявил он.

Зюганов призвал участников акции голосовать "за народных депутатов, за депутатов от компартии".

Со своей стороны кандидат в Мосгордуму от КПРФ Вадим Кумин сообщил собравшимся на митинге, что на каждом избирательном участке на выборах в Мосгордуму КПРФ намерена выставить по три наблюдателя.

В целом, по его словам, КПРФ рассчитывает на победу на выборах 8 сентября, так как "оппозиция за бортом, а власть находится в нокдауне".

Также политик призвал отправить в отставку действующего председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.