В общественной организации в Пятигорске прошли обыски по "делу 27 июля"

В СПЧ выразили удивление в связи с этими следственными действиями

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Пятигорске прошли обыски в офисе неполитической общественной организации "Миротворческая миссия имени генерала Лебедя", которой руководит член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Александр Мукомолов. Обыски прошли в связи с несогласованными акциями в Москве 27 июля и 3 августа, сообщили в пресс-службе СПЧ.

Следственные действия проводили сотрудники ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, они без указания причин забрали подлинники уставных и финансовых документов организации.

"Основанием для оперативного мероприятия, как это ни удивительно, послужили события в Москве 27 июля и 3 августа. Именно так написано в распоряжении о проведении оперативно-розыскного мероприятия в целях выявления "неустановленной группы лиц, являющихся координаторами деятельности находящихся на территории СКФО автономных некоммерческих организаций", в том числе "Миротворческой миссии имени генерала Лебедя"", - говорится в пресс-релизе.

""По всей видимости, Главное управление МВД России по СКФО, не располагая конкретными материалами об "организаторах несанкционированных протестных акций", пытается найти виновных методами незаконной тотальной проверки", - сказал Мукомолов, комментируя случившееся. Он добавил, что полиция могла бы провести проверку "в цивилизованной форме" и получить любые документы по запросов, без использования "одновременно пяти сотрудников МВД и бойцов СОБРа".

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным "ОВД-Инфо" в каждый из этих дней в центре города задерживали больше тысячи человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Ранее о том, что ГУ МВД по СКФО предположило, что среди организаторов протестов в Москве могли быть координаторы северокавказских НКО и общественных объединений, получающих иностранное финансирование, сообщал РБК. Издание ссылалось на распоряжение от 15 августа начальника 3-й ОРЧ ГУ МВД России по СКФО полковника полиции Мусы Макитова. Этих же людей в управлении подозревают в организации за счет иностранных денег противоправных действий и экстремизма на Северном Кавказе ради дестабилизации обстановки, отмечал РБК.

Подлинность распоряжения Макитова изданию подтвердили в пресс-службе организации "Правовая инициатива", у которой в последние дни прошли обыски в офисах в Москве и Назрани.

Обыск в Назрани 16 августа пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич связала с тем, что адвокаты организации представляют в судах интересы участников протестов в Ингушетии. В Москве сотрудники ФСБ обыскали офис организации 14 августа, причем, у них был ордер на следственные действия во всем здании. Бабич затем сказала, что, судя по всему, спецслужбе была нужна аудиторская компания, располагающаяся по соседству. При обыске в Москве у организации ничего не взяли, но сфотографировали документы этой структуры и паспорта сотрудников.