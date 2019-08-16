Второй обыск за неделю начался в "Правовой инициативе"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В некоммерческой организации "Правовая инициатива" в Назрани проходит обыск, сообщил в пятницу правозащитный центр "Мемориал".

Там отметили, что сотрудников ГУ МВД по СКФО интересуют уставные документы и бухгалтерия. Руководитель офиса "Мемориала" в Назрани Тимур Акиев сообщает, что "все в рамках закона, присутствуют два понятых в гражданском".

Комментариями правоохранительных органов по поводу этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

14 августа обыск прошел в московском офисе "Правовой инициативы".

Пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич сказала "Интерфаксу", что в около 9:30 утра в пятницу сотрудники московского офиса получили сообщение от адвоката Магомеда Барахоева о том, что в офис организации в Назрани пришла полиция, и "это обыск".

Обыски в Назрани Бабич связала с защитой ингушских активистов. "Мы оказываем помощь и защищаем в судах лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева и еще около десяти человек, которые были задержаны после митинга в Магасе", - сказала она.

По словам представителя организации, телефоны всех сотрудников офиса в Назрани сейчас недоступны, к ним выехал адвокат.

"Правовая инициатива" была создана в 2000 году. Организация представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В 2011 году Минюст исключил организацию из реестра иностранных НКО, в настоящее время проект работает через две российских НКО - "Правовое содействие - Астрея" и "Правовая инициатива".