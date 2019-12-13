Минюст признал иноагентами фонды "Генезис" и "Правовая инициатива"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов фонд социального развития "Генезис" и фонд "Правовая инициатива". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обе ингушские организации получили такой статус после внеплановой проверки их документов Минюстом Ингушетии.

Фонд "Генезис" называет себя лидером среди северокавказских НКО в сфере образования в области предотвращения/разрешения конфликтов, миротворческого образования, формирования толерантности, межкультурного диалога и миротворчества. Об этом говорится в презентации на сайте организации. В проектах фонда работают только высококвалифицированные и опытные педагоги, психологи, социологи и политологи, организация успешно сотрудничает с органами власти и общественными движениями.

Некоммерческая организация фонд "Правовая инициатива" - российский партнер нидерландского фонда SJI, который помогает людям отстаивать права в Европейском суде по правам человека. В 2011 году Минюст исключил организацию из реестра иностранных НКО, в настоящее время проект работает через две российских НКО - "Правовое содействие - Астрея" и "Правовая инициатива". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", образованный в 2005 году фонд "Правовая инициатива" специализируется на деятельности в области права, издания книг, газет, журналов и деятельности рекламных агентств.

Ранее в пятницу "Коммерсантъ" сообщил, что юристы "Правовой инициативы" готовили иск в ЕСПЧ о внесудебных казнях в Чечне в 2017 году и что иск 15 родственников пяти пропавших без вести был коммуницирован. Заявителям ранее отказали в возбуждении уголовных дел о пропаже их близких, им говорили, что пропавшие уехали воевать в Сирию.

В августе в офисах "Правовой инициативе" в Москве и Назрани проходили обыски. Следственные действия в Москве проходили по делу аудиторской компании, которая занимает соседний офис, говорила тогда пресс-секретарь фонда Ксения Бабич. Обыски Назрани она связала с тем, что организация защищает в судах права ингушских активистов.