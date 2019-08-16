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В Мосгордуме заявили, что ее спикер купил семикомнатный пентхаус до избрания депутатом

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников купил семикомнатный пентхаус в Москве площадью почти 270 квадратных метров до избрания депутатом, заявили в пресс-службе городского заксобрания.

Он купил это жилье в 2010 году в ипотеку, сказал представитель Мосгордумы и сослался на выписку из Единого госреестра недвижимости. На тот момент Шапошников не занимал руководящих должностей на госслужбе, добавил он.

В марте 2012 года Шапошников стал муниципальным депутатом в Ростокине, а в сентябре 2014 года избрался в Мосгордуму, напомнили в пресс-службе.

Расследование о двухэтажной квартире Шапошникова в доме на Зоологической улице опубликовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным ФБК, квартира стоит 95 млн рублей, а подземный гараж под домом - еще 1,5 миллиона рублей.

ФБК Мосгордума Алексей Шапошников

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