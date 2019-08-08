Юристы ФБК остались свидетелями после допроса о финансировании фонда

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Юристы "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) покинули Следственный комитет, куда были доставлены после обыска в их квартирах.

"Допрос завершился, Вячеслав Гимади уехал домой. У него статус свидетеля", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Светлана Байтурина. По ее словам, допрос длился несколько часов.

В правозащитном проекте "Апология протеста" агентству сообщили, что также завершились допросы других юристов фонда - Александра Помазуева, Владлена Лося и Евгения Замятина. Они также остались в статусе свидетелей по делу.

Утром в четверг стало известно, что юристы ФБК будут допрошены в Следственном комитете после проведенных у них обысков по делу о легализации незаконных доходов на 1 млрд рублей. В тот же день следствие провело обыски у сотрудников ФБК и в офисе фонда.

В "Апологии протеста" заявили, что эта сумма не упоминается в документах, с которыми при обысках смогли ознакомиться адвокаты сотрудников ФБК.

3 августа СКР сообщил о возбуждении по материалам МВД уголовного дела "о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей", заведомо приобретенных другими лицами преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ).

В четверг пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила о блокировке счетов ФБК, а также его штабов в регионах по решению Пресненского суда Москвы. Обеспечительные меры коснулись счетов на сумму 75 млн рублей. "Это та сумма, которую считают "отмытой" (не миллиард, как пишет СК). Счет штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так," - написала Ярмыш в твиттере.