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ВС РФ подтвердил недопуск главы ФБК к выборам в Мосгордуму

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России во вторник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на решение Мосгорсуда, признавшего законным отказ окружной избирательной комиссии (ОИК) зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

"Решение Московского городского суда оставлено без изменения, в апелляционной жалобе отказано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда.

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Таким образом, апелляционная инстанция не нашла убедительными доводы Жданова и его адвоката о признании незаконным и отмене решения ОИК по выборам депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу №8 от 16 июля.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

Жданов обжаловал это решение. Мосгорсуд 2 августа отказал в удовлетворении иска о признании незаконным его недопуска к выборам.

Мещанский и Зеленоградский суды Москвы ранее признали Жданова виновным в участии в несанкционированных мероприятиях и назначили ему наказание в виде административного ареста.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

ВС РФ Иван Жданов

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