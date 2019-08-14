Более 18 тысяч человек оказались под угрозой наводнения в Хабаровском крае

Если сбудутся негативные прогнозы, людей придется перевозить в пункты временного размещения

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - При худшем сценарии развития паводковой ситуации в Хабаровском крае в зоне подтопления в Хабаровском крае могут оказаться 115 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.

В этих населенных пунктах живут 18 468 человек, в зоне подтопления могут оказаться 3 388 домов и 70 социальных объектов. Губернатор Хабаровского края отметил, что при необходимости разместить людей из пострадавших от паводка районов планируется в 134 пунктах временного размещения (ПВР), их вместимость – 15 587 человек.

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Нанайском районе организовано возведение временных защитных сооружений. На территории края сохраняется режим ЧС регионального характера, введенный 29 июля.

По словам губернатора, в восьми населенных пунктах четырех муниципальных образований края - Верхнебуреинском, Нанайском, Хабаровском районах и Хабаровске - подтоплены 4 индивидуальных жилых дома, 23 приусадебных и придомовых участка, 136 земельных участков, на которых хозяйственная деятельность не ведется.

Также подтоплены около 1,5 тыс. дачных участков, подтоплены дороги в семи населенных пунктах.