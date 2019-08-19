Уровень воды в Амуре у Хабаровска приблизился к отметке "опасное явление"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров и по данным на утро 19 августа составляет 595 см, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Гребень амурского паводка смещается у города Хабаровска", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "опасным явлением" считается уровень реки 600 см. Если вода поднимется еще выше, то на левом берегу Хабаровска может подтопить 3,7 тысяч дач, а также 24 придомовые территории в низменностях города. В зоне риска также окажутся жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3.

Обстановку в регионе существенно осложнил тайфун "Кроса", действовавший на Дальнем Востоке с 14 августа.

Из-за циклона количество подтопленных жилых домов в Хабаровске возросло до 37. Также в зону подтопления попали 151 приусадебный участок и 7 земельных участков.