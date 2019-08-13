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Госдума пригрозила США законодательной борьбой с вмешательством во внутренние дела РФ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отверг критику в адрес России конгрессмена США Стени Хойера, назвавшего задержанных на несанкционированных акциях протеста "политзаключёнными".

"США - единственное в мире государство, позволяющее себе на законодательном уровне вторгаться в суверенитет других стран. Но, господин Хойер, смею вас заверить, в России все подобные планы Вашингтона потерпят крах. Мы будем также на законодательном уровне этому противодействовать", - написал Слуцкий во вторник на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что "19 августа Совет Думы собирается на экстренное заседание для обсуждения вопроса о расследовании фактов иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны - и это позиция всех политических сил".

Слуцкий напомнил, что "лидер большинства в Палате представителей Конгресса США демократ Стени Хойер сделал заявление по поводу митингов в Москве; он назвал задержанных на несанкционированных акциях протеста "политзаключенными", "преследование" которых, по его утверждению, "должно тревожить мир".

Подобные заявления председатель комитета Госдумы относит к серии "в своем глазу бревно не видим". "Политзаключенная - это Мария Бутина, а мир уже давно должна встревожить наглая и ничем неприкрытая линия по установлению американской гегемонии", - пишет Слуцкий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что на внеочередном заседании Совета Думы 19 августа по предложению всех фракций будут рассмотрены материалы в связи с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ.

Госдума Леонид Слуцкий

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