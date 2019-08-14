Посол США назвал своим долгом оповещение сограждан о протестах в Москве

Основной задачей дипломатов он назвал обеспечение безопасности американцев в других странах

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сообщение посольства США о предстоящих в Москве протестах и возможных беспорядках и задержаниях, было консульским оповещением и в нем не было вмешательства во внутренние дела России, заявил "Эху Москвы" уходящий посол Джон Хантсман.

Дипломат назвал обеспечение защиты американцев в России самой важной частью своей работы.

"И если бы я открыто не оповестил американских граждан о запланированных протестах, то я бы недопустимым образом нарушил свой долг. Поэтому мы взяли карту, которая находилась в открытом доступе, обозначили протестные площадки, также находящиеся в открытом доступе, и разместили их в своей системе. Как можно сделать вывод о том, что это является вмешательством в дела России, мне неясно", - заявил он.

По словам Хантсмана, дипмиссия всегда публикует оповещения об угрозах безопасности, когда знает о риске протестов, массовых скоплений людей на улицах и беспорядках. Он назвал это стандартной практикой.

"Нас обвиняют в плохой погоде, в пожарах в Сибири, и нас обвиняют во вмешательстве в выборы. Своего рода издержки профессии", - констатировал посол.

На вопрос, разве пожары и наводнения в Сибири не были результатом применения климатического оружия США, Хантсман ответил, что когда узнал об этой версии, "едва не упал со стула".

Ранее МИД России заявил, что в оповещении о несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 3 августа, которое опубликовало посольство США, есть признаки вмешательства во внутренние дела России. В ведомстве указали, что дипломаты подробно расписали маршрут и время проведения несанкционированной акции, и что "90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию". Также в ведомстве считают, что посольство было вовлечено в акции, "как в закрытом формате, так и в открытом".

9 августа в МИД в связи с этим вызвали советника-посланника посольства.

8 августа комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета нашла признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму. Глава комиссии Андрей Климов назвал "неприемлемыми" действия некоторых дипломатов в Москве. Также он отмечал, что посольство публиковало еще одно оповещение - перед акцией 10 августа, и что другие дипмиссии таких предупреждений не делают.