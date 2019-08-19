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В Севастополе подросток получил 9,5 лет колонии за убийство матери и бабушки

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Севастополе приговорили к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима молодого человека за жестокое убийство материи и бабушки.

Балаклавский районный суд учел возраст севастопольца на момент инцидента - в январе 2019 года он был несовершеннолетним, - явку с повинной, а также то, что он способствовал раскрытию и расследованию преступлений.

По данным суда, 17-летний подросток зарезал мать ножом за критику его образа жизни. Бабушку, которая оказалась свидетельницей преступления, внук зарубил топором. По словам осужденного, убийство родных было спровоцировано употреблением наркотиков.

Кроме того, в день убийства молодой человек совершил еще два преступления. Он вырвал из рук женщины сумку с деньгами и мобильным телефоном и проник в гараж к своему дяде, похитил сварочный аппарат, шлифовальную машинку и мойку высокого давления. За несколько дней до этого злоумышленник ограбил девушку, отобрав у нее мобильный телефон.

По данным местных СМИ, подросток находился под воздействием синтетического наркотика "соли" и боролся с "демонами", которых он видел в лице своих родственников.

Севастополь

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