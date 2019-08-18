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Ульяновский подросток убил свою семью и покончил с собой

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

"В селе Патрикеево в частном доме обнаружены тела пяти погибших: троих взрослых и двоих детей. Еще одно тело обнаружено за пределами дома, это подросток, предположительно, он же и совершил нападение, а потом покончил с собой. Все члены одной семьи", - рассказал он.

По данным собеседника агентства, у всех погибших колото-рубленные раны.

Другой источник сообщил агентству, что оба убитых ребенка 2015 года рождения.

"Тела обнаружены днем в субботу, точное время и мотив убийства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Ульяновская область

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