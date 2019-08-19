Президент РФ впервые прокомментировал ЧП под Северодвинском

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.

"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских - мы серьезных изменений там не видим", - сказал Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник.

В то же время Путин отметил, что принимаются превентивные меры, "чтобы не было никаких неожиданностей".

Путин также сообщил, что все погибшие и пострадавшие в результате аварии на полигоне под Северодвинском будут представлены к госнаградам.

"Люди, которые, к сожалению, пострадали или погибли, безусловно выполняли важнейшую государственную функцию, все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации", - сказал Путин.

Неудачные испытания секретной ракеты

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. Позднее в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома". В госкорпорации трагедию объяснили "стечением обстоятельств", которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

Шведские СМИ сообщали, что никаких радиационных аномалий в Скандинавии после взрыва на военном полигоне на севере России зафиксировано не было. Спустя неделю после взрыва в Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что на севере страны зафиксировали повышенный радиоактивный фон. Сообщалось, что в воздухе в районе станции в Сванховде были обнаружены незначительные объемы радиоактивного йода.

Позднее президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки, но более продвинутой. Трамп написал в твиттере, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.

В интервью "Голосу Америки" советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя инцидент на военном полигоне под Северодвинском, отмечал, что во время испытания "очевидно, что что-то пошло не так". Болтон добавил, что данное происшествие свидетельствует о том, что Россия "пытается произвести технический прогресс в своих возможностях по доставке ядерного оружия".