На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что на севере страны зафиксировали повышенный радиоактивный фон.

В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии. Специалисты отмечают, что уровень радиации низок и неопасен для людей и окружающей среды.

Пока невозможно установить, связан ли обнаруженный йод с инцидентом в Архангельске на прошлой неделе, отметили в управлении.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне Архангельской области под Нёноксой два человека погибли из-за взрыва на испытаниях жидкостного реактивного двигателя.

Затем "Росатом" сообщил о гибели еще пяти сотрудников госкорпорации и уточнил, что взрыв произошел на морской платформе при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания (устройства, использующие энергию, выделяемую при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию). В госкорпорации трагедию объяснили "стечением обстоятельств", которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Власти Северодвинска сообщили о кратковременном повышении радиационного фона в городе до двух микрозивертов в час. Максимально допустимыми являются 0,6 микрозивертов в час.

После ЧП было запрещено на месяц судоходство на участке Двинского залива Белого моря, на котором проходили испытания.

Тем временем экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, участвовавший в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, заявил, что "там были короткоживущие элементы". По его словам, период полураспада "коротышей" исчисляется минутами и часами, и поскольку объем был незначительный, то не было необходимости в эвакуации населения. По словам Онищенко, система мер защиты сработала адекватно.

Между тем президент США Дональд Трамп в твиттере написал, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.