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СК в Петербурге не подтвердил жалобу кандидата в депутаты на избиение полицейским

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет провел процессуальную проверку жалобы кандидата в муниципальные депутаты Петербурга на то, что ее ударил сотрудник полиции, и не смог подтвердить эту информацию. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СКР. Ранее "Фонтанка" писала, что на избиение полицейским пожаловалась кандидат в депутаты муниципалитета "Ульянка" Елена Кондрашова, выдвинувшаяся от "Партии роста".

В СК установили, что 16 августа агитатор "Партии роста" раздавала листовки о Кондрашовой. На это пожаловался кандидат от другой партии. Участковый полицейский начал опрос волонтера, та вызвала помощь. По звонку приехали представители партии, являющиеся ее родственниками.

"После этого женщина, являющаяся кандидатом в муниципальные депутаты, начала размахивать мобильным телефоном перед лицом сотрудника полиции, в связи с чем представитель правопорядка попытался пресечь ее действия. На следующий день она подала заявление в полицию о нанесении ей побоев", - говорится в пресс-релизе.

Следствие опросило очевидцев инцидента, в том числе кандидата от другой партии, полицейского и врача больницы. Информацию о побоях они опровергли. Также сведения об избиении не подтверждаются медицинскими документами и результатами судмедэкспертизы, заявили в СК. В возбуждении уголовного дела отказано в связи с с отсутствием состава преступления.

Ранее Кондрашова утверждала, что полицейский заломил ей руку и ударил в живот, когда она пыталась заступиться за волонтера, писала "Бумага".

Петербург СКР Партия роста

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