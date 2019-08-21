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Либертарианская партия подала в мэрию заявку на шествие по бульварам 31 августа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала в мэрию Москвы уведомление о проведении 31 августа шествия по бульварам. Об этом сообщил в своем фейсбуке лидер ЛПР Сергей Бойко.

"На 25 августа мэрия нам так ничего и не согласовала. Заявила, что мы их шантажируем. Поэтому мы подали на шествие по бульварам на 31 августа, чтобы господа не расслаблялись. Оснований для отказа нет, поэтому ждем всех 31.08.2019", - написал Бойко.

Непосредственными заявителями стали активисты партии Игорь Ефремов, Ярослав Конвай и адвокат Дмитрий Захватов.

Согласно заявке, шествие должно начаться в 14:00 на Пушкинской площади, пройти по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам и завершиться на проспекте Сахарова. Мероприятие заявлено на 100 тыс. человек.

Ранее на 31 августа были поданы еще три заявки.

Две заявки подали помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы организации "Русь Сидящая" Иван Брушлинский. Одна предполагает митинг на проспекте Сахарова, другая - в начале проспекта Мира.

В качестве цели мероприятия обозначены "выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан".

Еще одну заявку на 31 августа подала группа муниципальных депутатов - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова, а также Григорий Толкачев, Юрий Зуев, Нодари Хананашвили. В их заявке говорится о шествии, предложено два варианта маршрута: по Тверской улице и от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Между оппозиционерами есть договоренность об объединении заявок, если мэрия согласует хотя бы одну.

Ранее активисты пытались согласовать акции протеста на выходные 24-25 августа. Столичные власти предложили трем группам провести акции в Марьино, а Либертарианцев не устроила предложенная мэрией площадка: они хотели провести мероприятие на внутренней стороне проспекта Сахарова (внутри Садового кольца), в то время как им предложили внешнюю, где обычно проходят митинги. Как написал муниципальный депутат Илья Азар в фейсбуке, "ни одной акции оппозиции в эти выходные на 99,9% не будет".

Либертарианская партия Москва

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