Оппозиционеры подали в Москве две заявки на митинги 31 августа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы организации "Русь Сидящая" Иван Брушлинский подали в мэрию Москвы две заявки на митинги 31 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова.

"Вновь подали заявки на митинг, на этот раз - на следующую субботу, 31 августа. Варианты мест: проспект Сахарова или проспект Мира (в его начале). А от предложенного мэрией на эту субботу, 24-е число, Марьина мы отказались", - сообщили в пресс-службе.

"Как и прежде, численность - до 100 тысяч человек, но цели митинга сформулированы иначе: в выборной повестке замыкаться уже нельзя", - отметили там.

В качестве цели мероприятия обозначены "выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан".

Еще одну заявку на 31 августа подала группа муниципальных депутатов - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова, а также Григорий Толкачев, Юрий Зуев и Нодари Хананашвили. В их заявке говорится о шествии, предложено два варианта маршрута: по Тверской улице и от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Ранее группа заявителей, в которую входила Вихарева, а также координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова Александр Соловьев подала две заявки на акции протеста на субботу, 24 августа - первая предполагала шествие от улицы Каланчевская до улицы Маши Порываевой, проспекту Сахарова до Тургеневской площади, вторая - митинг на площади Победы. Когда в согласовании места им отказали, предложив перенести акцию в Марьино, они предложили мэрии зарезервировать площадку под митинг на проспекте Сахарова. Заявка осталась без удовлетворения.

Между тем, в субботу, 24 августа, на проспекте Сахарова пройдет мероприятие в честь дня флага России.

При этом на 24 августа в мэрию был подан еще ряд заявок с одинаковыми целями: допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, перенос выборов и прекращение дел в отношении задержанных на акциях протеста. Муниципальные депутаты Елена Русакова, Григорий Толкачев, Михаил Хананашвили и Юрий Зуев заявили шествие и митинг по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Муниципальные депутаты Андрей Морев и Елена Филина заявили митинг на Большой Якиманке.

Эти заявки мэрия Москвы также отвергла, предложив перенести мероприятия в Марьино.

Кроме того, Либертарианская партия России (ЛПР) сообщила о подаче в мэрию заявки на проведение митинга и марша в Москве 25 августа. Власти согласовали эту акцию, но предложили свой вариант, от которого организаторы отказались. "Мы соглашаемся, если это будет внутренняя сторона проспекта Сахарова (внутри Садового кольца). На внешнюю мы не согласны. Будем продолжать переговоры", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.