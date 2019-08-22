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Мэрия Москвы не согласовала оппозиции шествие по Тверской 31 августа

Мэрия Москвы не согласовала оппозиции шествие по Тверской 31 августа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Глава Совета депутатов Гагаринского района и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова сообщила, что мэрия Москвы отказалась согласовать заявленное на 31 августа шествие по Тверской улице.

"Причём мы предлагали два варианта, второй - всем известный типовой маршрут по бульварам до просп.Сахарова. Он вообще обойдён молчанием", - написала в Русакова в фейсбуке.

Отказ пришел также на заявку Либертарианской партии России (ЛПР) на шествие. Они заявляли шествие по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать оппозиционерам акцию в поддержку требований допуска до выбора независимых кандидатов и прекращения уголовных дел на выходные 24-25 августа. После этого сразу несколько групп подали заявки на 31 августа.

Между оппозиционерами есть договоренность об объединении заявок, если мэрия согласует хотя бы одну.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

10 августа на проспекте Сахарова состоялась согласованная акции оппозиции. По данным ГУ МВД России по Москве в ней приняли участие около 20 тыс. человек. По информации организации "Белый счетчик", которая самостоятельно ведет подсчет участников подобных акций, эта цифра превысила 49 тысяч человек.

Москва

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