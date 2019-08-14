Либертарианская партия отказалась от предложенных условий митинга 25 августа в Москве

Организаторы подчеркивают, что их заявка предполагала еще и шествие

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Либертарианской партии России сообщили, что не будут соглашаться на предложенный мэрией вариант митинга 25 августа, так они "подавали заявку не на митинг, а на митинг и шествие".

"Мы соглашаемся, если это будет внутренняя сторона проспекта Сахарова (внутри Садового кольца). На внешнюю мы не согласны. Будем продолжать переговоры", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до ста тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник в среду.

По его словам, группа граждан подала заявку на проведение 25 августа шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте. Организаторам же предложили обойтись только митингом на проспекте Академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца, что позволит обеспечить безопасность участников.

В минувший вторник пресс-служба Либертарианской партии России (ЛПР) сообщила о подаче в мэрию заявки на проведение митинга и марша в Москве 25 августа. Цель акции - поддержка незарегистрированных депутатов в Мосгордуму.

Также ряд заявок на проведение похожих акций были поданы на 24 августа. Организаторы предложили несколько площадок для согласования столичным властям, среди которых шествие по проспекту Сахарова до Тургеневской площади, митинг на площади Победы, акция на Большой Якиманке и шествие по Тверской улице.

Организаторы сообщили, что готовы объединить заявки в случае необходимости. "В случае отказа по нашим заявкам на 24 августа мы все бразды правления отдадим ЛПР. В случае согласования будем садиться за стол переговоров и консолидированно решать, когда нам лучше провести акцию", - сказала "Интерфаксу" глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева в среду.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать муниципальным депутатам Илье Азару, Елене Филиной и Андрею Мореву встречу с избирателями в формате шествия по бульварам 17 августа из-за просрочки с подачей уведомления. Организаторы уведомили мэрию о планах провести массовые пикеты вдоль маршрута заявленного шествия.

Акции протеста в поддержку кандидатов

По итогам сбора подписей в поддержку баллотирующихся кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, часть из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд акций в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Так, 20 июля состоялся первый согласованный столичными властями митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова, организованный Либертарианской партией. По данным МВД, на него пришли 12 тысяч человек, по данным организаторов - на 10 тысяч больше.

Затем 27 июля и 3 августа в Москве прошли акции, которые не были согласованы мэрией и, по данным ГУ МВД по Москве, завершились задержанием в общей сложности 1674 человек. Среди них были глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Илья Яшин - все они получили наказание в виде административного ареста.

30 июля в столичном главке Следственного комитета (СК) РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка). В настоящее время по делу проходит 14 человек, 13 из которых арестованы по решению суда.

10 августа в Москве прошла согласованная властями акция "За допуск независимых кандидатов", которая собрала по данным ГУВД 20 тысяч человек, общественное движение "Белый счетчик" сообщало о 50-60 тысяч участниках. После акции в результате "несогласованной прогулки" сотрудниками полиции были задержаны 136 человек (официальные данные ГУВД), по данным СПЧ это число составляет 245 человек.