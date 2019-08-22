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В Кремле подтвердили, что Путин и Макрон говорили об удерживаемых лицах в России и на Украине

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и на Украине, но без конкретных фамилий, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, главы государств подробно обсудили проблему урегулирования конфликта в Донбассе и российско-украинские отношения.

На вопрос, возможны ли подвижки с обменом удерживаемых лиц, Песков ответил, что "определенные контакты на этот счет осуществляются".

Ранее о том, что Макрон на переговорах поднял вопрос об освобождении режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, сообщил в телеграм-канале главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Переговоры об обмене дошли до финальной стадии, и в результате Украине могут выдать 24 моряков, удерживаемых после инцидента в Керченском проливе, а также других осужденных, сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на источник. О судьбе Сенцова он ничего сказать не смог.

Ранее источник "Интерфакса" говорил, что Украине могут выдать для отбытия наказания на родине ранее осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Правозащитникам стало известно, что их недавно перевели из колоний в московское СИЗО "Лефортово". По словам источника "Интерфакса", идут переговоры о формате их выдачи.

Владимир Путин Эммануэль Макрон Украина Франция Дмитрий Песков Олег Сенцов

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