Макрон усомнился в способности России обойтись без Европы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россия в своих самостоятельных внешнеполитических шагах в последние годы пользовалась слабостью Запада, но она неизбежно придет к взаимодействию с Европой.

"Вот уже пять лет, как Россия занимает небывалое место во всех крупных конфликтах, потому что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция были слабы", - пояснил он, выступая 27 августа на ежегодной конференции послов Франции.

Президент отметил, что западные страны не реагировали соответственно, когда Россия пересекала "красную линию". "Россия максимизировала в контексте актуальности все свои интересы. Она вернулась в Сирию. Она вернулась в Ливию. Она вернулась в Африку. Она присутствует во всех кризисных ситуациях из-за наших слабостей и ошибок", - подчеркнул Макрон.

Французский лидер высказал мнение, что подобное положение дел не может сохраняться долго. "Я в это не верю. И если бы я был на месте русских (...), я бы задался таким вопросом, потому что эта великая держава, много инвестирующая в свои вооружения, которые нас так пугают, имеет ВВП, равный Испании, убывающую демографию, стареющую страну и нарастающую политическую напряженность", - отметил Макрон.

По его мнению, предназначение России не в том, чтобы стать "миноритарным союзником Китая". Он считает, что Европа должна в определенный момент подготовить и предложить "этой стране стратегическую опцию, которую она, несомненно, будет искать".

Кроме того, в ходе выступления перед послами Макрон говорил, что властям Франции нужно "перетасовать карты", чтобы наладить "честный и требовательный диалог с Россией". Это необходимо, в частности, для выстраивания общеевропейской стратегии в отношении РФ, пояснил президент.

21 августа Макрон высказался о возможности возвращения России в "Большую семерку". По словам французского лидера, принять РФ в G7 в настоящее время было бы стратегической ошибкой. Для начала России нужно разрешить кризис на юго-востоке Украины, указал Макрон. В перспективе возвращение Москвы в "Большую семерку" возможно, допустил он.