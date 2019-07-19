Зеленский потребовал освобождения моряков без обмена

Он согласен на одновременное освобождение Сенцова и Вышинского

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Киеве готовы на одновременное освобождение главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского и украинского режиссера Олега Сенцова, но ждут, что моряков Россия освободит без обмена.

"Смотрите: мы не говорим об обмене в отношении наших моряков, которых нам должны вернуть", - сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что речь идет только о жестах доброй воли и о первых шагах по пути к освобождению и возвращению на родину всех, кого Украина считает незаконно удерживаемыми. "Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов - это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - уточнил президент.

На уточняющий вопрос, готов ли Киев первым освободить Вышинского, а потом ожидать ответного шага Москвы, президент ответил: "Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, и верните нам господина Сенцова. Мы написали - одновременно".

Вышинский с весны 2018 года находится под арестом на Украине, его обвиняют в госизмене. Сенцов отбывает 20 лет в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. 24 военнослужащих ВМФ Украины арестовали после инцидента 25 ноября в Керченском проливе и обвинили в нарушении государственной границы.

17 июля Зеленский рассказал, что, когда они с Владимиром Путиным говорили по телефону, российский президент говорил об обмене удерживаемых лиц в формате "всех на всех". Президент Украины добавил, что считает правильным, чтобы этот обмен начался с освобождения 24 украинских моряков. Такое действие стало бы "нормальным шагом" для возобновления диалога двух стран и сильным шагом в сторону прекращения войны.

18 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на это ответил, что "прекрасным первым шагом" к нормализации российско-украинских отношений стало бы освобождение Вышинского.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", – написала в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.