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Служба такси подала в Москве три иска к организаторам несанкционированных акций

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы зарегистрировал еще три иска от службы такси к организаторам несанкционированных акций в столице.

"Три исковых заявления от ООО "М.Такси" о возмещении убытков зарегистрированы сегодня в суде. Решается вопрос об их принятии к производству", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

По ее словам, служба такси просит взыскать в общей сложности 787 тысяч 314 рублей убытков от простоя машин и госпошлину на общую сумму 17 тысяч 415 рублей. Ответчиками заявлены незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгорсуду Илья Яшин, Галина Галямина и Александр Соловьев.

Таким образом, к организаторам несогласованных акций подано уже семь исков о возмещении убытков.

Ранее МУП "Московский метрополитен" подал в Коптевский суд Москвы иск к нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, оппозиционеру Алексею Навальному и главе его московского штаба Олегу Степанову. Кроме того, иски на 13 млн рублей к организаторам несогласованной акции 27 июля подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", которое арендует на Тверской улице помещение под ресторан "Армения".

Москва Илья Яшин Галина Галямина Александр Соловьев

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