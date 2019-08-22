Суд нашел недочеты в иске метро Москвы к организаторам акций протеста

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы оставил без движения до 30 сентября исковое заявление ГУП "Московский метрополитен" к организаторам протестных митингов за допуск независимых кандидатов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там пояснили, что в иске о взыскании убытков в размере 53 тысяч 642 рублей и 20 копеек выявлены недостатки, которые истец должен устранить до конца сентября.

Иск был подан к оппозиционеру Алексею Навальному, главе его московского штаба Олегу Степанову, муниципальным депутатам Юлии Галяминой, Илье Яшину, а также незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Владимиру Милову, Ивану Жданову и Александру Соловьеву.