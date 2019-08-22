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Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой

Сумма иска неизвестна, ответчиками стали некоторые незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму и Навальный

Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - МУП "Московский метрополитен" подал в Коптевский суд Москвы иск к нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, оппозиционеру Алексею Навальному и главе его московского штаба Олегу Степанову. Иск зарегистрирован, следует из документа базы судов Москвы.

Ответчиками в иске также указаны муниципальные депутаты и кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Илья Яшин, а также незарегистрированные кандидаты Владимир Милов, Иван Жданов и Александр Соловьев. Сумма иска пока неизвестна.

Комментарием ГУП "Московский метрополитен" "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее иски на 13 млн рублей к организаторам несогласованной акции 27 июля подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", которое арендует на Тверской улице помещение под ресторан "Армения". В частности, в "Мосгортрансе" объяснили, что из-за перекрытия улиц были сбои в работе общественного транспорта и предприятие понесло убытки. В компании "Анкор" заявили, что из-за акции были вынуждены закрыть заведение из соображений безопасности и понесли ущерб в виде упущенной выгоды.

Навальный, Яшин и Галямина сейчас отбывают серию последовательных административных арестов за нарушения порядка проведения уличных акций и за призывы участвовать в несогласованных мероприятиях. Милов отбывает арест в 30 суток. Степанов отбыл два ареста и 16 августа был оштрафован на 300 тысяч рублей за организацию встреч кандидатов в депутаты с избирателями на Трубной площади.

Мосгордума Илья Яшин Юлия Галямина Алексей Навальный метрополитен

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