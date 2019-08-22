Суд рассмотрит иск "Мосгортранса" к организаторам протестов после выборов в Мосгордуму

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы 10 сентября рассмотрит иск ГУП "Мосгортранса" к организаторам акции 27 июля, а иск ГБУ "Автомобильные дороги Москвы" к ним же - 11 сентября. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В общей сложности эти предприятия потребовали около 12 млн рублей компенсации за ущерб, который они понесли из-за несогласованной акции. "Мосгортранс" оценил примерно в 1,2 млн рублей убытки от простоя транспортных средств, которые меняли маршруты из-за перекрытых улиц в центре города. ГБУ "Автомобильные дороги" оценило ущерб в связи с обеспечением общественного порядка в 11,47 млн рублей.

Ответчиками в обоих исках указаны Алексей Навальный, его соратник Георгий Албуров, начальник московского штаба Навального Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов и Владимир Милов.

К ним также подала иск компания "Анкор", которая арендует на Тверской улице помещение под ресторан "Армения. Позднее к организаторам акции подали иски "Московский метрополитен" и компания "М.Такси".

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

27 июля в Москве прошла акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, протестующие требовали допустить их к выборам. Акция не была согласована. В этот день в городе задержали больше тысячи человек.