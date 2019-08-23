Архангельский губернатор назвал дезинформацией сообщения о двух взрывах на полигоне

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что сообщения о втором взрыве на полигоне под Северодвинском во время испытания 8 августа ракеты с радиоизотопным источником питания не соответствуют действительности.

Орлов сослался на главу российского государства Владимира Путина, сказав, что тот "уже дал исчерпывающую информацию по данному вопросу, обнародовал абсолютно проверенные сведения".

По словам Орлова, последствия инцидента "не несут никакой угрозы", а "все остальное - очередной виток дезинформации".

На уточняющий вопрос, являются ли дезинформацией сообщения о втором взрыве под Северодвинском, Орлов сказал: "Да".

Власти Северодвинска также не подтвердили второй взрыв на военном полигоне. "Нет", - ответили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города на вопрос, известно ли о втором взрыве на полигоне.

Информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что инцидент в Северодвинске сопровождался одним взрывом. По его словам, системы объективного контроля зафиксировали лишь один, а не два взрыва. Собеседник агентства допустил, что, возможно, был аэродинамический удар при переходе сверхзвукового барьера, который и могли принять за второй хлопок.

По его словам, три датчика радиационного фона в Северодвинске также один раз зафиксировали скачок радиации.

Ранее западные СМИ со ссылкой на Норвежское независимое агентство по мониторингу сейсмических явлений (NORSAR) сообщили о том, что инцидент 8 августа в Архангельской области сопровождался не одним, а двумя взрывами.

В фейсбуке NORSAR сообщается, что проведенный ими анализ сейсмических и инфракрасных данных подтверждает, "что вблизи Архангельска в географическом районе, о котором сообщалось в СМИ, произошел взрыв".

"Инфракрасные данные с нашей станции в Бардуфоссе могут указывать на то, что примерно через два часа произошел еще один взрыв", - отметили в NORSAR.

8 августа Минобороны сообщило, что в Архангельской области два человека погибли из-за взрыва на испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Затем "Росатом" сообщил о гибели еще пяти сотрудников госкорпорации и о том, что еще три человека пострадали. "Росатом" уточнил, что взрыв произошел на морской платформе при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания.

20 августа источник "Интерфакса" сообщил, что пострадавших направили на лечение в Москву. Местные СМИ сообщили, что это инженеры Дмитрий Абанин и Александр Манюхин и слесарь Сергей Гришин.

Власти Северодвинска сообщили, что в день ЧП ненадолго повышался радиационный фон. Росгидромет подтвердил, что он на короткое время вырос в 16 раз, а затем нормализовался. Это превышение было не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.