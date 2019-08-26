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Росгидромет назвал состав облака радиоактивных инертных газов от ЧП под Севердовинском

Это показал анализ проб воздуха и выпадений в Северодвинске

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Росгидромет подтвердил, что после взрыва на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. Оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, говорится в сообщении о выявленных случаях изменения радиационной обстановки.

"Северное УГМС и НПО "Тайфун" проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) 8 августа 2019 года в Северодвинске", - заявили в Росгидромете.

Ведомство отслеживало радиационную обстановку в Архангельской области с 8 по 23 августа. Сейчас радиационный фон в Северодвинске находится в норме и стабилизировался. В пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются, говорится в сообщении.

Взрыв на полигоне под Архангельском

Минобороны сообщило о взрыве на испытаниях на полигоне под Нёноксой днем 8 августа и отметило, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва был в норме. В тот же день администрация Северодвинска сообщила о превышении уровня радиации в течение нескольких часов после взрыва.

13 августа Росгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 раз, а три дня спустя объяснил этот скачок прохождением облака радиоактивных инертных газов.

23 августа администрация Архангельской области сообщила, что обследование архангельских врачей, водителям и пилотам, помогавших пострадавшим при взрыве, не обнаружило превышения допустимых уровней радиоактивности. У одного из них в мышечных тканях обнаружили следовые, подпороговые количества цезия-137, но чиновники отметили, что этот элемент может накапливаться в рыбе, грибах и водорослях, а значит мог попасть в организм через пищу.

Росгидромет ВМФ Минобороны Архангельская область Северодвинск

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