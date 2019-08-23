Сергей Иванов назвал ахинеей сравнения аварии под Архангельском с Чернобылем

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Полной ахинеей" считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов попытки сравнить аварию на полигоне в Архангельской области с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Он заявил, что "вызывает некоторое удивление, когда эту аварию в Белом море сравнивают с Чернобылем по последствиям". Также его удивили заявления, что "Росатом" испытывал в Белом море ядерное оружие.

По словам спецпредставителя президента, "это конечно полная ахинея".

"Совсем спятили, можно так сказать", - заключил он.

Говоря об экологической обстановке в связи с аварией на этом полигоне, Иванов напомнил, что не только российские, но и норвежские и финские станции наблюдения за радиационной обстановкой не зафиксировали никаких изменений.

8 августа Минобороны сообщило, что в Архангельской области два человека погибли из-за взрыва на испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Затем "Росатом" сообщил о гибели еще пяти сотрудников госкорпорации и уточнил, что взрыв произошел на морской платформе при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания.