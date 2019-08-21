Президент РФ заявил, что в России и соседних странах радиационный фон в норме

Во время тренировки аварийно-спасательных работ при радиационных авариях. Архивное фото. Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в связи с аварией на военном полигоне под Северодвинском заявил, что радиационный фон в норме как на территории РФ, так и в соседних государствах.

"Что касается обмена информацией (о радиационном фоне), то наши соответствующие службы работают. По имеющимся у меня докладам, все находится в норме", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинисте.

По его словам, "также и соседние государства не фиксируют никакого повышения фона". "Это для всех очевидно, это же объективные данные, все улавливается, если что-то происходит на многие километры, на десятки километров", - сказал Путин.

19 августа Путин в первый раз прокомментировал ситуацию с аварией на военном полигоне в Архангельской области. Тогда он также заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после ЧП под Северодвинском нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.

Неудачные испытания

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. Позднее в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел

на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома". В госкорпорации трагедию объяснили "стечением обстоятельств", которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

Шведские СМИ сообщали, что никаких радиационных аномалий в Скандинавии после взрыва на военном полигоне на севере России зафиксировано не было.

Однако спустя неделю после взрыва в норвежском Управлении по ядерной и радиационной безопасности заявили, что на севере Норвегии обнаружили повышенный радиоактивный фон. Сообщалось, что в воздухе в районе станции в Сванховде были обнаружены незначительные объемы радиоактивного йода.

20 августа СМИ со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) сообщили, что радионуклидные станции в Дубне, Кирове, Билибино (Чукотский АО) и Залесово (Алтайский край) прекратили передавать данные вскоре после инцидента на полигоне под Северодвинском. Позднее 20 августа исполнительный секретарь комиссии ОДВЗЯИ Лассина Зербо сообщил о восстановлении работы радионуклидных станций в Пеледуе и Билибино. При этом о каких-либо проблемах на станции в Пеледуе прежде не сообщалось. 21 августа ОДВЗЯИ сообщила, что начала получать от восстановившихся после сбоя двух российских станций по мониторингу радиации результаты измерений за последние дни.

Представитель Федерального агентства по ядерному контролю (AFCN) Бельгии Сильвэн Йонкере заявил 21 августа, что следят за уровнем радиоактивности, однако какие-либо аномалии пока не зарегистрированы.