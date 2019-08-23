Обследование архангельских врачей не выявило превышения уровней радиации

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Московские специалисты завершили обследование архангельских врачей, помогавших в ликвидации последствий ЧП в поселке Нёнокса, и не обнаружили превышения допустимых уровней радиоактивности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Всего были обследованы 110 человек - врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения. Специалисты не обнаружили у них радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела и инкорпорации радионуклидов.

Тем не менее, у одного человека в мышечных тканях обнаружили следовые, подпороговые количества цезия-137, но эксперты считают, что это не связано с ликвидацией последствий ЧП в Архангельской области, поскольку этот элемент может накапливаться накапливаться в рыбе, грибах и водорослях, а значит мог попасть в организм через пищу.

20 медиков прошли специальное обследование в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна (ФМБА) в Москве, кроме того, специалисты этого центра развернули мобильную лабораторию в Архангельске, чтобы "не создавать лишних сложностей для людей, не затягивать процесс обследования". Эта лаборатория работала на том же оборудовании и с использованием тех же методик, которые применялись в Москве: использовались приборы МКС СРП-8А, ДКС-96, делались УЗИ щитовидной железы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что руководство архангельской областной больницы не предупредило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском были заражены радиацией.

Взрыв на полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны. Пострадали еще шесть человек, их направили на лечение в Москву.

Власти Северодвинска сообщили, что в день ЧП ненадолго повышался радиационный фон. Росгидромет подтвердил, что он на короткое время вырос в 16 раз, а затем нормализовался. Это превышение было не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.