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"Уральские авиалинии" выплатили компенсацию более 100 пассажирам аварийно севшего самолета

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" перечислила компенсации 105 пассажирам самолета Airbus A321, который 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в понедельник.

Аварийная посадка А321 в поле

Представитель пресс-службы отметил, что сбор заявлений от пассажиров на получение компенсации продолжается.

Как сообщалось, размер компенсации составляет 100 тыс. рублей, выплата производится на указанные пассажирами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления.

Самолет A321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате ЧП несколько десятков человек пострадали.

Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. Лайнер восстановлению не подлежит, его разрежут на части и утилизируют.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам самолета, государственные награды получили остальные члены экипажа.

Уральские авиалинии Airbus A321

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