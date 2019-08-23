Дмитрия Гудкова арестовали на 10 суток за призывы на акцию 27 июля

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову за организацию не согласованной властями акции 27 июля, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Оппозиционер был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Суд установил, что Гудков в соцсетях призывал к участию в несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

По словам пресс-секретаря политика Алексея Обухова, защита просила суд прекратить его дело вв связи с недоказанностью вины и отсутствием состава правонарушения.

Сейчас Гудков отбывает 30-дневный административный арест, назначенный ему 30 июля Тверским судом Москвы за повторное нарушение 14 июля правил проведения массовой акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП) в Новопушкинском сквере.