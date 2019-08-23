На мэрию Москвы подали в суд из-за отказа согласовать митинг 24 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Заявители митинга 24 августа попросили Бутырский суд признать незаконным отказ мэрии Москвы согласовать митинг оппозиции 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Иск подали помощница экс-депутата Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и Иван Брушлинский. Они считают нарушением закона то, что в ответе мэрии не был предложен альтернативный адрес для проведения митинга.

Вихарева ранее жаловалась непосредственно в мэрию на отказ предложить альтернативную площадку взамен несогласованного шествия. Она сказала "Интерфаксу", что, если мэрия предложит альтернативную площадку в Марьино, как это было сделано с заявками на 24 и 25 августа, активисты обсудят это "по мере поступления проблем".

Оппозиция проводит в Москве акции за честные выборы в Мосгордуму и допуск к выборам независимых кандидатов. Несогласованные акции прошли 14 и 27 июля, а также 3 августа.