В мэрии Москвы насчитали полмиллиона участников празднований Дня флага РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Около 500 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 350-летия Государственного флага России, которые прошли в субботу на улицах и площадях, в скверах и парках столицы, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Центральные площадки празднования расположились на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Коломенское", Екатерининском парке и саду "Эрмитаж", говорится в сообщении.

По данным мэрии, праздничные мероприятия на проспекте Академика Сахарова посетили 110 тысяч человек, на ВДНХ - около 100 тысяч.

Кроме того, гражданские активисты рассказали "Интерфаксу", что днем на проспекте Академика Сахарова в Москве задержали несколько оппозиционеров, когда они направлялись на митинг-концерт в честь Дня флага России.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать четыре заявки оппозиции на акции протеста 24 августа.