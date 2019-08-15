В Москве не согласовали митинг на площади Победы и два шествия в центре 24 августа

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы отказалась согласовать две заявки на акции протеста в центре столицы 24 августа группе заявителей, состоящей из незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева, координатора московского отделения "Открытой России" Татьяны Усмановой и помощницы экс-депутата Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой, сообщила пресс-служба команды Дмитрия Гудкова.

"Проведение шествия по указанному маршруту создает помехи движению пешеходов и транспортных средств, в том числе специальных экстренных служб, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в данном мероприятии", - такая формулировка содержится в ответе на заявку по шествию по бульварам.

На площади Победы, согласно ответу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы, "запланировано проведение другого мероприятия".

Первая заявка предполагала шествие от улицы Каланчевская до улицы Маши Порываевой, проспекту Сахарова до Тургеневской площади. Вторая - митинг на площади Победы.

Также отказ пришел по шествию от метро "Охотный ряд" до улицам Тверская и 1-я Тверская-Ямская до площади Тверская застава, которое заявляли муниципальные депутаты Елена Русакова, Григорий Толкачев, Михаил Хананашвили и Юрий Зуев. Причина - также помехи для пешеходов.

"Утверждение, что площадка не годится для заявленного количества и что будут "помехи", не соответствует опыту проведения тут мероприятий для гораздо большего числа участников (например, Бессмертный полк)", - написала в фейсбуке Русакова. "У нас есть три дня на ответ. Сообщу о наших ответных действиях немного позже", - добавила она.

По всем трем заявкам предлагается перенос мероприятия в Марьино.

На следующие выходные в мэрию был подан еще ряд заявок - все они заявлены с одинаковыми целями: допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, перенос выборов и прекращение дел в отношении задержанных на акциях протеста.

Муниципальные депутаты Андрей Морев и Елена Филина заявили на 24 августа митинг на Большой Якиманке.

Либертарианская партия России (ЛПР) сообщила о подаче в мэрию заявки на проведение митинга и марша в Москве 25 августа. Власти согласовали эту акцию, но предложили свой маршрут, от которого организаторы отказались. "Мы соглашаемся, если это будет внутренняя сторона проспекта Сахарова (внутри Садового кольца). На внешнюю мы не согласны. Будем продолжать переговоры", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

Организаторы акций сообщили, что готовы объединить заявки в случае необходимости. "В случае отказа по нашим заявкам на 24 августа мы все бразды правления отдадим ЛПР. В случае согласования будем садиться за стол переговоров и консолидировано решать, когда нам лучше провести акцию", - сказала "Интерфаксу" накануне глава штаба Гудкова Эльвира Вихарева.