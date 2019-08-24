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В РКК "Энергия" сообщили об исправности аппаратуры на "Союзе МС-14"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вся аппаратура транспортного корабля "Союз МС-14" исправна, он находится в ожидании новой попытки стыковки, заявил журналистам первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Корабль "Союз" находится сейчас в автоматическом полёте, вся аппаратура абсолютно работоспособна. Мы провели построение орбитальной ориентации, закрутку, и сейчас корабль находится в своеобразном режиме хранения на орбите", - сказал Соловьев журналистам.

Следующую попытку пристыковать "Союз МС-14" к МКС предпримут утром в понедельник. "Нам пришлось на безопасной дальности обеспечить расхождение, и ближайший анализ телеметрии показал, что у нас есть исправимые замечания на радийной аппаратуре, которая обеспечивает эту ближнюю часть (стыковки). Сейчас разрабатывается программа действий, которая позволит часть блоков, видимо, заменить. Это все касается МКС", - сказал Соловьев журналистам.

"У нас хороший подготовленный экипаж, мы поговорили с ними, они понимают, что делать. Мы обязательно устроим проверку и в планах на утро понедельника в районе 8-9 утра обеспечить повторную стыковку", - добавил он.

Руководитель полета российского сегмента МКС заявил, что сбой произошел из-за ранее не встречавшихся колебаний корабля. "Сегодня у нас не получилось довести Фёдора (робот FEDOR - ИФ) до МКС, все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. Фёдора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам", - сказал Соловьев журналистам.

Ранее в субботу "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR на борту не смог пристыковаться к МКС. Сообщалось, что кораблю удалось приблизиться к станции на 60 метров. В данный момент он уведен на безопасное расстояние. В "Роскосмосе" сообщили, что попытка стыковки перенесена на резервную дату.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 6:38 по московскому времени в четверг.

МКС Союз МС-14 FEDOR

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