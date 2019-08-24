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В "Роскосмосе" связали необычные колебания на "Союзе" со сбоем в радиотехнической системе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Колебания на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-14" при попытке состыковаться с МКС могли возникнуть из-за неустойчивой работы радиотехнической системы, сообщил журналистам исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в Казани в субботу.

"Я думаю, это (причина вибраций - ИФ), скорее, что-то в радиотехнической системе: неустойчивая работа антенной системы, еще что-нибудь. Сейчас специалисты будут разбираться", - сказал Крикалев.

Он рассказал, что космонавты могли бы попытаться провести стыковку корабля "Союз МС-14" в ручном режиме, если бы находились внутри корабля. "Чем экипаж хорош, у нас бывали такие случаи, что при сближении возникали внештатные ситуации, но экипаж является резервом, в случае возникновения каких-то проблем экипаж может вручную управлять", - сказал Крикалев.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, возможны ли подобные проблемы при стыковке в 2020 году, когда на подобном корабле "Союз МС-16" отправится очередной экипаж МКС.

"В данном случае экипажа нет и возможность перехвата на ручное управление на самом деле затруднительна. Когда экипаж на борту, у нас больше резервов. В данном случае, если вдруг возникает проблема, экипаж является еще одним барьером защиты", - отметил Крикалев.

Ранее в субботу заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил журналистам, что причиной неудачной стыковки с МКС стали ранее не встречавшиеся колебания корабля.

"Сегодня у нас не получилось довести Фёдора (робот FEDOR - ИФ) до МКС, все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. Фёдора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам", - сказал Соловьев журналистам.

В субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. По данным НАСА, причиной неудачи стала работа систем стыковки на станции. Экипажу придется заменить часть оборудования.

МКС Союз МС-14 FEDOR

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