Заблудившийся житель Камчатки трое суток провел у костра на 20-градусном морозе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - На севере Камчатки водитель снегохода заблудился и трое суток провел у костра. Его нашли спасатели и отвезли в больницу. По предварительным данным, у него легкое обморожение кистей и стоп, сообщает краевое управление МЧС. Там, где он был, температура опускалась до минус 15-20 градусов.

Мужчина 1981 года рождения выехал на снегоходе из села Ивашка в село Карага утром 14 января и пропал. На следующий день его брат обратился в МЧС. В поисках участвовали спасатели и волонтеры, за двое суток они прочесали около 500 километров предполагаемого маршрута снегоходчика.

Пропавшего нашли 17 января. Он рассказал, что из-за непогоды сбился с пути, остановился и начал жечь бензин, чтобы согреться.