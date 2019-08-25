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Что произошло за день: воскресенье, 25 августа

Второй день саммита G7 и противники работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лидеры стран G7 выступили за усиление координации с Россией по кризисным ситуациям. Говорить о восстановлении формата G8 пока рано, считают в группе. Между тем в Биарриц прибыл глава МИД Ирана Джавад Зариф, он встретился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

- Космонавты успешно прошли тренировку перед второй попыткой стыковки "Союза МС-14" с МКС. 26 августа им предстоит перевести "Союз МС-13" на другой узел стыковки, чтобы освободить место для корабля с роботом FEDOR на борту. Последний снова попробуют состыковать с МКС 27 августа.

- В Екатеринбурге прошла акция против восстановления "Супрематического креста" Покраса Лампаса. Православные активисты считают что крест является священным символом и по нему нельзя ходить. Пришедшие на акцию представители фестиваля "Стенограффия" отметили, что раньше крест на площади был выложен плиткой.

- Следователи в Тюмени начали проверку после отказа врачей в помощи девушке с отеком Квинке. В департаменте здравоохранения Тюменской области пообещали наказать виновных. Ранее в интернете появилось видео, на котором врачи не соглашаются госпитализировать пациентку, ссылаясь на то, что до конца рабочей смены оставалось пять минут.

- В Гонконге полиция применила водяные пушки впервые с начала протестов. Сообщается, что водометы использовались, чтобы убрать баррикады участников антиправительственных акций. В ход также пошел слезоточивый газ.

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