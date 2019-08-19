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Пассажиры севшего в поле самолета "Уральских авиалиний" начали получать компенсации

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" начали выплату компенсаций пассажирам самолета, который 15 августа аварийно сел в Подмосковье после вылета из "Жуковского", сообщил "Интерфаксу" гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" выплатят пассажирам по 100 тыс. рублей в счет возмещения вреда, в том числе морального. Отмечалось, что деньги переведут на указанные пассажирами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления.

Решение об эвакуации Airbus-321 с поля будет принято в течение двух дней, добавил Скуратов, не уточнив при этом, как будет транспортироваться самолет - по частям или полностью. Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" попросили для эвакуации самолета оборудование у аэропорта "Шереметьево" - оно в России есть только там. Уже в день аварийной посадки авиакомпания заявила, что самолет восстанавливать не будут.

Госпитализированная 69-летняя пассажирка этого рейса во вторник пройдет еще одно обследование и по его результатам может быть выписана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья. Женщина попала в больницу в состоянии средней степени тяжести с ушибом поясничного отдела.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший утром 15 августа из аэропорта "Жуковский" в Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле, так как в оба двигателя самолета попали птицы. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Уральские авиалинии Подмосковье А321

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