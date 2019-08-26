Суд перенес на 2 сентября рассмотрение иска "Восточного" к Майклу Калви на 9,8 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области перенес на 2 сентября предварительное заседание по иску банка "Восточный" к Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok) и основателю инвестфонда Майклу Калви о взыскании 9,8 млрд рублей убытков, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Третьими лицами по иску указаны ООО "Национальная служба взыскания" и "Первое коллекторское бюро". Компанию "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна, акционера "Восточного", суд также привлек к делу в качестве третьего лица по просьбе ответчика.

Представителей Калви в суде не было. По словам судьи, ответчика не уведомили о проведении заседания. Представитель Evison предположил, что у Калви, который находится под домашним арестом, могут быть ограничения по получению почты.

"Восточный" решил добиться через суд возмещения убытков, которые банк понес с октября 2015 года по август 2018 года из-за действий мажоритарного на тот момент акционера Evison (компании принадлежало в тот период от 44,55% до 74,4% акций).

Истец оценил в 1,083 млрд рублей убыток от фиктивных договоров с "Национальной службой взыскания" на оказание услуг банку, которые на деле оказаны не были. Представитель "Национальной службы взыскания" Кирилл Барановский попросил приобщить к делу акты и отчеты об оказанных услугах и отметил, что "услуг было оказано даже немного больше, чем говорит банк". Представитель "Восточного" Полина Ситникова заявили, что услуги предоставлены не были, поскольку у "Национальной службы взыскания" на тот момент был маленький штат, а акты были подписаны, когда банк контролировал Evison.

Еще почти 528,5 млн рублей ущерба истец получил в результате погашения кредита компанией Croushi Enterprises Limited за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций.

В 8,1928 млрд рублей банк оценил массовое увольнение бывших сотрудников Юниаструм банка, который в начале 2017 года присоединили к "Восточному". Основной ущерб связан нарушением в системе управления рисками из-за увольнения штата менеджеров из Юниаструм банка после слияния двух коммерческих организац ий, уточнила Ситникова. По ее словам, речь идет об убыточных сделках.

"Эти сделки были заключены в связи с тем, что огромный пласт менеджмента, который был в Юниаструм банке, был уволен сразу же при присоединении к ПАО "Восточный экспресс банк". Этот огромный отдел назывался риск-менеджмент. Он занимался тем, что подробно изучал все сделки, риски, занимался проблемными активами и так далее. (. . .) Мы считаем, что непосредственно последствием этого увольнения являлось причинение ущерба в таком размере", - заявила Ситникова.

Представитель Evison Алексей Артеменко просил суд оставить иск без рассмотрения и рассмотреть это ходатайство до того, как будет рассмотрена просьба об истребовании доказательств по делу. Кроме того, по его оценке, позиция "Финвижн", после того, как компания стала мажоритарным акционером, стала дублировать позицию "Восточного". "Банк утратил собственное видение арбитражных процессов", - считает Артеменко.

Как сообщалось, в июне Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна (бывший основной акционер Юниаструм банка). В итоге Evison Holdings владеет 41,6% "Восточного", "Финвижн Холдингс" - 42%.