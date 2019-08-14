Суд оставил в силе решение о передаче компании Аветисяна 9,99% акций "Восточного"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Шестой арбитражный апелляционный суд в среду оставил в силе решение о немедленном исполнении колл-опциона по акциям банка "Восточный", по которому 9,99% акций перешли компании "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Апелляционную жалобу подавала компания Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok), акционер банка "Восточный".

Представитель Evison Олег Койда, выступавший в суде, сообщил агентству, что практика немедленного исполнения не применялась с 90-х годов. По его словам, эта норма в принципе не используется, потому что, практически, суд первой инстанции берет на себя ответственность за решение апелляционной инстанции.

"Эта статья так сформулирована, что основания отдать истцу предмет спора до апелляции должны быть безусловными, какими-то очень особыми. Я уверен, что удовлетворение немедленного исполнения на Дальнем Востоке является первым случаем за последние 20 лет", - заметил собеседник агентства.

По норме немедленного исполнения решения арбитража, пояснил Койда, компания "Финвижн" должна была подтвердить конкретную сумму ущерба, который мог быть причинен, если произойдет отсрочка.

"Этого сделано не было. Второе важное обстоятельство - встречное обеспечение. На депозит суда необходимо было внести банковскую гарантию на сумму в размере предмета спора. Рыночная цена спорных акций, как утверждал в суде сам "Финвижн", условно 3 млрд рублей. Вот они должны были эту сумму внести на депозит суда и дать по ним банковскую гарантию на случай, если мы выиграем в финале этот спор. Мы же не знаем, что с ними сейчас происходит, можем не дождаться их в финале", - отметил Койда.

Представитель Evison сообщил, что судебный спор будет продолжен в Арбитражном суде Дальневосточного округа.

В мае Арбитражный суд Амурской области обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион от 26 августа 2016 года и продать "Финвижн" 9,99% акций банка "Восточный". В июне суд обязал Evison немедленно исполнить опцион. В итоге Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные акции были списаны в пользу "Финвижн".

В Хабаровске также рассматривается жалоба Evison на майское решение о передаче акций, в суде объявлен перерыв до 5 сентября.