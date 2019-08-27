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Суд отклонил жалобу структуры Baring Vostok на запрет допэмиссии банка "Восточный"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Шестой арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ суда первой инстанции отменить блокировку допэмиссии акций банка "Восточный" на 5 млрд рублей, который был принят в качестве обеспечительных мер в рамках иска акционера банка - "Финвижн холдингс". Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель Evison (подконтрольна Baring Vostok) Олег Койда.

Evison подала апелляцию на отказ Арбитражного суда Амурской области отменить обеспечительные меры, из-за которых "Восточный" не может провести допэмиссию. За блокировку допэмиссии в суде выступал представитель компании "Финвижн" - мажоритарного акционера банка.

"Сегодня мы обжаловали определение об отказе в отмене обеспечительных мер судом первой инстанции. На наш взгляд, меры несоразмерные. Оппоненты заявляют, что им не нравится цена, и акции нужно было размещать по цене не менее 3,82 копеек, а не так как планировалось - по 1 копейке. Тогда почему они не просили запретить эмиссию не ниже 3,82 копейки, а настояли на запрете эмиссии в принципе", - объяснил Койда.

В Evison в этом усматривают базовое нарушение процессуального закона. "Любой юрист понимает, что принимаемые меры должны быть в рамках предмета спора. Если их не устраивает цена в 1 копейку, то тогда должны были инициировать запрет не ниже той цены, которую они считают приемлемой. Предмет мер должен быть соразмерен предмету иска. Возражений по этому тезису не было сегодня, тем не менее, в апелляции нам отказано", - пояснил собеседник агентства.

Теперь Evison будет отстаивать свою позицию в суде кассационной инстанции.

В начале июня Арбитражный суд Амурской области в качестве обеспечительных мер в рамках иска "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна запретил органам управления банка "Восточный" принимать любые решения и совершать любые действия по размещению дополнительных акций на 5 млрд рублей. Компания Evison выступала по делу в качестве третьего лица, являясь на тот момент мажоритарием банка.

В июне Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн" Артема Аветисяна.

"Финвижн" также требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию. В рамках этого спора Финвижн предложила провести судебную оценочную экспертизу стоимости акции "Восточного", так как стороны представили суду противоречащие друг другу отчеты.

Амурская область Финвижн Evison Baring Vostok Артем Аветисян банк Восточный

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