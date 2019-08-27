Суд отклонил жалобу структуры Baring Vostok на запрет допэмиссии банка "Восточный"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Шестой арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ суда первой инстанции отменить блокировку допэмиссии акций банка "Восточный" на 5 млрд рублей, который был принят в качестве обеспечительных мер в рамках иска акционера банка - "Финвижн холдингс". Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель Evison (подконтрольна Baring Vostok) Олег Койда.

Evison подала апелляцию на отказ Арбитражного суда Амурской области отменить обеспечительные меры, из-за которых "Восточный" не может провести допэмиссию. За блокировку допэмиссии в суде выступал представитель компании "Финвижн" - мажоритарного акционера банка.

"Сегодня мы обжаловали определение об отказе в отмене обеспечительных мер судом первой инстанции. На наш взгляд, меры несоразмерные. Оппоненты заявляют, что им не нравится цена, и акции нужно было размещать по цене не менее 3,82 копеек, а не так как планировалось - по 1 копейке. Тогда почему они не просили запретить эмиссию не ниже 3,82 копейки, а настояли на запрете эмиссии в принципе", - объяснил Койда.

В Evison в этом усматривают базовое нарушение процессуального закона. "Любой юрист понимает, что принимаемые меры должны быть в рамках предмета спора. Если их не устраивает цена в 1 копейку, то тогда должны были инициировать запрет не ниже той цены, которую они считают приемлемой. Предмет мер должен быть соразмерен предмету иска. Возражений по этому тезису не было сегодня, тем не менее, в апелляции нам отказано", - пояснил собеседник агентства.

Теперь Evison будет отстаивать свою позицию в суде кассационной инстанции.

В начале июня Арбитражный суд Амурской области в качестве обеспечительных мер в рамках иска "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна запретил органам управления банка "Восточный" принимать любые решения и совершать любые действия по размещению дополнительных акций на 5 млрд рублей. Компания Evison выступала по делу в качестве третьего лица, являясь на тот момент мажоритарием банка.

В июне Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн" Артема Аветисяна.

"Финвижн" также требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию. В рамках этого спора Финвижн предложила провести судебную оценочную экспертизу стоимости акции "Восточного", так как стороны представили суду противоречащие друг другу отчеты.