Четвертую группу животных из "китовой тюрьмы" выпустят в море 27 августа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Судно с двумя косатками и шестью белухами - четвертой группой животных из так называемой "китовой тюрьмы" - прибыло в село Иннокентьевка Хабаровского края, откуда их автомобилями повезут к месту выпуска в Охотском море на мыс Перовского.

Животных планируется отпустить на свободу во вторник, 27 августа, заявили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

23 августа сотрудники ГИБДД встретили на въезде в Хабаровский край фуры с четвертой группой животных из "китовой тюрьмы. Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГИБДД по региону, косаток и белух сопроводили к месту перегрузки на речной транспорт в Хабаровске.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки.

В бухте Средняя осталось 74 белухи.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.