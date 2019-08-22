Ученые заявили о возвращении косаток из "китовой тюрьмы" к месту их вылова

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Все косатки, освобожденные из "китовой тюрьмы" в Приморском крае, вернулись к Шантарским островам, где их выловили, и успешно адаптируются в естественной среде обитания, сообщает пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Во время нахождения в неволе они не утратили природных инстинктов - можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами", - приводятся в сообщении слова замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова.

По данным пресс-службы, в районе Шантарских островов ученые ВНИРО обнаружили пять семей диких косаток общей численностью более 30 особей. Кроме того, недавно были получены данные, что в районе бухты Константина одна из косаток со спутниковой меткой движется среди диких сородичей.

"К мониторингу за животными уже присоединился ряд экологических общественных организаций, входящих в коалицию "За свободу косаток и белух", независимые эксперты, а представители Greenpeace России участвовали в третьем этапе выпуска морских млекопитающих на всем его протяжении", - отмечается в сообщении.

В ходе трех этапов в естественную среду обитания выпущено восемь из десяти косаток и шесть из 87 белух, находящихся в бухте Средняя.

22 августа планируется выпустить на свободу оставшихся двух косаток и шесть белух.

"Китовая тюрьма"

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры бухты Средняя в районе приморского города Находка, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

В "китовой тюрьме" на сегодняшний день остаются две косатки и 81 белуха. Росрыболовство планирует до 1 сентября выпустить всех косаток, а белух - до конца года.