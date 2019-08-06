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Третья партия косаток из "китовой тюрьмы" прибыла к месту выпуска в Охотское море

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Трех косаток из приморской "китовой тюрьмы" доставили к мысу Перовского, где животных выпустят в дикую природу, сообщил агентству "Интерфакс" представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)

"Судно прибыло в посёлок Иннокентьевка вечером 5 августа. Транспортировочные ванны перегрузили на автотранспорт, предварительно поменяв воду. В настоящее время машины с косатками прибыли к мысу Перовского",- сказал собеседник агентства во вторник.

Погода на мысе Перовского ожидается хорошая.

Это уже третья партия животных, которых выпустили из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу из двух косаток и шести белух. Второй партией 16 июля выпустили трех косаток - самца и двух самок.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье.

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Хабаровский край

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