Четвертая группа животных из "китовой тюрьмы" прибыла в Хабаровский край

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) встретили на въезде в Хабаровский край фуры с двумя косатками и шестью белухами из "китовой тюрьмы", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Сотрудники ГИБДД встретили колонну с косатками в районе Бикина. Их сопровождают к месту перегрузки на речной транспорт в Хабаровске", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, в ночь на четверг из "китовой тюрьмы" в Приморском крае вывезли четвертую группу животных. В нее вошли последние две косатки, самец и самка, а также шесть белух.

Транспортировка, как и ранее, будет производиться по схеме: бухта Средняя (Приморский край) - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря. В Хабаровске контейнеры с животными перегрузят на речной транспорт и отправят к месту выпуска в Николаевский район Хабаровского края. На всех этапах пути животных будут сопровождать тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

В "китовой тюрьме" остается 75 белух. Животных из нее начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.