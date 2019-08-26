Амурские депутаты попросят власти РФ устранить дублирование выплат за утонувшее жилье

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Депутаты законодательного собрания Амурской области намерены обратиться в правительство РФ с просьбой внести изменения в правила предоставления денежных выплат за полную утрату имущества, так как во время наводнения под водой вновь оказались дома, за которые ранее уже была предоставлена компенсация.

"Комитеты по вопросам социальной политики, экономики и собственности области подготовят обращение в правительство РФ о внесении изменений в правила предоставления денежных выплат при полной утрате имущества и последующем переходе права собственности на него", - говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания области.

Проблему дублирования выплат по одним и тем же "утраченным" домам законодатели обсудили с главами районов, оказавшихся в зоне паводка, а также с представителями Минстроя области, юстиции, соцзащиты, прокуратуры и других заинтересованных структур.

Председатель Совета народных депутатов Михайловского района Татьяна Черных отметила, что в 2013 году больше всего в районе пострадали Поярково, Дим и Калинино. При выдаче свидетельства о предоставлении социальной выплаты с каждой пострадавшей семьей заключался договор о передаче непригодного для проживания дома в муниципальную собственность.

"Что получили в итоге. Люди пошли в суды, признали действия глав неправомерными и вернули себе имущество. Перепродали его других лицам или сдали в аренду. В этом году часть домов вновь оказались в зоне затопления", - цитирует пресс-служба Черных.

Аналогичная ситуация, как отметили главы Константиновского, Благовещенского и Ивановского районов, сложилась на многих территориях.

В 2013 году непригодными для проживания в результате подтопления было признано 835 домов. Владельцы каждого из них получили социальные выплаты из федерального бюджета на общую сумму 1,3 млрд рублей. На эти средства 733 семьи приобрели готовое жилье, 102 - построили новое. При этом некоторые из них продолжили жить в подтопляемой зоне.

"Сколько домов будет признано не подлежащими восстановлению в результате нынешнего паводка, пока непонятно. Комиссия Ростехинвентаризации работает. Но предварительно, их будет не меньше 300. Конечно, такое имущество нужно отчуждать", - отметил председатель регионального Заксобрания Вячеслав Логинов.

По его мнению, если межбюджетные трансферты будут приходить в регион не в виде социальной поддержки пострадавшим семьям, а в качестве компенсации за утраченное жилье, тогда появится возможность изъятия такого жилья.

В Приамурье с 25 июля из-за наводнения действует режим ЧС. Пострадало около 880 жилых домов, из них, по предварительным данным, около 300 будут признаны непригодными для жилья. Подтоплено свыше 7 тыс. подворий, 31 общественно значимый объект и шесть объектов коммунально-инженерной инфраструктуры. Серьезный ущерб наводнение нанесло и сельхозпроизводителям, и транспортной инфраструктуре.